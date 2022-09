Knabenkapelle und Trommlerkorps führen Oktoberfestzug an

Zu den feinsten Traditionen des Oktoberfestes gehört der Trachten- und Schützenzug, welcher jedes Jahr am ersten Wiesnsonntag stattfindet und vom Festring München organisiert wird. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause wird es am Sonntag, 18. September, wieder so weit sein: Die Knabenkapelle und das Trommlerkorps werden wie in den Jahren 2009, 2011, 2014 und 2017 den anstehenden Trachten- und Schützenzug anführen und dabei ihre Heimat Nördlingen und das Ries in der Landeshauptstadt vertreten. Das kündigt die Stadtverwaltung Nördlingen in einem Schreiben an.

An diesem ersten Wiesnsonntag werden zehntausende von Menschen die rund sieben kilometerlange Zugtrecke säumen. Start ist um 10 Uhr von der Maximilianstraße aus. Der traditionelle Umzug wird vom Bayerischen Rundfunk per Livestream in das ARD-Programm übertragen und ist am Abend auch im BR-Fernsehen zu sehen.