Knabenkapelle Nördlingen bietet Live-Stream-Konzert

Wegen der Einschränkungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie haben sich die Verantwortlichen der Knabenkapelle Nördlingen entschlossen, das traditionelle Jahresschlusskonzert als Live-Stream zu übertragen. Am Samstag, 18. Dezember, ab 19.30 Uhr spielen die Buben um Stadtkapellmeister Oliver Körner für ihr Publikum das Konzertprogramm.

Fans der Knabenkapelle können das Konzert am Bildschirm über den Link https://vimeo.com/event/1633970 von zu Hause aus verfolgen.

„Die Jungs bereiten sich seit Wochen auf das Jahresschlusskonzert vor, da wollten wir in diesem Jahr zumindest eine digitale Konzert-Alternative bieten“, so Oliver Körner. Beteiligt ist an dem Abend neben dem Großen Blasorchester auch das Vorstufenorchester unter Leitung von Moritz Lechner.

„Über den Live-Stream können die Fans und Freunde unserer Knabenkapelle den Auftritt von überall aus miterleben“, freuen sich Oberbürgermeister Wittner und die Verantwortlichen über viele virtuelle Zuschauer.