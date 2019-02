Klinikskandal: Hepatitis-C-Opfer fordern Schadensersatz

Alle 61 Patienten der Donau-Ries-Klinik Donauwörth, die sich zwischen Mai 2016 und April 2018 im Krankenhaus wohl bei einem Anästhesisten mit Hepatitis C angesteckt haben, bekommen dieser Tage wieder Post vom Gesundheitsamt. Denn mittlerweile ist die medizinische Aufarbeitung des Skandals so gut wie abgeschlossen.

Die gute Nachricht: Die Zahl der Infizierten hat sich seit Dezember nicht weiter erhöht. 61 Patienten wurden in einer groß angelegten Untersuchung positiv getestet und über eine notwendige Behandlung informiert. Bei 42 Personen hat das Robert-Koch-Institut eine eindeutige Übereinstimmung des Virustypes festgestellt, sie alle haben sich also an der gleichen Infektionsquelle angesteckt, erklärt Dr. Rainer Mainka, Leiter des Gesundheitsamtes Donau-Ries.

Da außer dem unter Verdacht stehenden Narkosearzt keine weitere Quelle für Hepatitis C ermittelt wurde, sind für ihn die medizinischen Infektionswege klar. Bei den weiteren Fällen ist die Analyse nicht ganz so genau ausgefallen.

Wie berichtet, wird dem medikamentenabhängigen Narkosearzt, der auch kurz an der Ellwanger Klinik beschäftigt war, vorgeworfen, Patienten infiziert zu haben. Wie genau, ist bis heute nicht geklärt. Der Arzt selbst kann sich das wohl selbst nicht erklären und habe zum Zeitpunkt seiner Tätigkeit im Krankenhaus wohl nichts von seiner Infektion gewusst. Hepatitis C ist mittlerweile mit Tabletten zu therapieren, die Heilungschance liegt bei über 90 Prozent.

Die Gefahr besteht darin, dass das Virus unerkannt im Körper aktiv ist und die Leber nach und nach schädigt. Im schlimmsten Fall können eine Leberzirrhose oder Leberkrebs die Folge sein.

Man muss noch mal klar darauf hinweisen, dass diese Patienten verpflichtet sind, das Ergebnis ihres Tests mitzuteilen. Rainer Mainka, Leiter des Gesundheitsamts

Das Gesundheitsamt wartet noch auf knapp 100 Rückmeldungen der insgesamt 1714 Personen, die im fraglichen Zeitraum mit dem Narkosearzt zu tun hatten. „Man muss noch mal klar darauf hinweisen, dass diese Patienten verpflichtet sind, das Ergebnis ihres Tests mitzuteilen“, sagt Mainka.

Die strafrechtliche Aufarbeitung übernimmt die Staatsanwaltschaft Augsburg. Das gemeinsame Kommunalunternehmen, zu dem die Donau-Ries-Klinik Donauwörth gehört, hatte den ehemaligen Narkosearzt bereits im Oktober 2018 wegen vorsätzlicher Körperverletzung angezeigt. Aktuell werden die Betroffenen von der Kriminalpolizei als Zeugen befragt.

Unterdessen haben sich einige Betroffene anwaltlichen Beistand gesucht. Sie fordern Schadensersatz. Doch zuerst will die Haftpflichtversicherung der Klinik die Ermittlungen abwarten. Für einige Betroffene ist die Situation nach wie vor schwierig. Sie treffen sich regelmäßig. Auch die Hepatitishilfe Mittelfranken berät Betroffene und vermittelt psychologische Betreuung.

Mindestens 12 Patienten soll ein Arzt in der Donauwörther Klinik mit Hepatitis C angesteckt haben. Weitere 700 sollen sich untersuchen lassen.