Klettern und Spielen auf dem Schulhof

Der Schulhof der Deutschorden-Schule wird neu gestaltet. In einem ersten Schritt sind jetzt ein Niederseilkletterbereich, Balancierstämme und ein Baumhaus aufgestellt und von Pfarrer Jan Langfeldt und seinem katholischen Amtsbruder Pius Adiele gesegnet worden.

Bürgermeisterin Andrea Schnele erinnerte an den Malwettbewerb beim letzten Stadtfeiertag. Da hatten Kinder zu Papier gebracht, wie sie sich ihren Schulhof vorstellen. Die Stadtverwaltung hat diese Ideen jetzt umgesetzt.

Zu verdanken ist das auch der Reichenbacher Firma Apex. In dem Weltkonzern muss jeder Firmenstandort pro Jahr ein soziales Projekt in seiner Nähe unterstützen. So haben Mitarbeiter tatkräftig beim Bau mitgeholfen.

Schulleiterin Brigitte Wittenbeck erhofft sich von den Spielmöglichkeiten regenerative Pausen für die Kinder. So könnte beim Klettern und Balancieren manch einer, der im Unterricht nicht ganz so fit ist, ganz oben stehen und nach einem solchen Erfolgserlebnis dem Lernen aufgeschlossener begegnen. Architekt Andreas Walter von der Planwerkstatt Westhausen hat die Anlagen zusammen mit Robert Schmidt-Ruiu aus Fürstenfeldbruck geplant. Damit sei der Anfang gemacht, denn noch immer dominierten asphaltierte und gepflasterte Flächen den Schulhof. Sie sollen Rasen und weiteren Spielbereichen weichen.