Kleiderspende für den Tafelladen

Weitergeben statt Wegwerfen: Das ist das Motto der Religionsgruppen der Jahrgangsstufen 9 und 10 der Realschule Bopfingen anlässlich des Martinstages gewesen.

Vor dem Martinstag machten sich die Schüler zu Hause auf die Suche nach zu klein gewordenen Kleidungsstücken und brachten sie in die Schule mit. In einem kurzen Impuls wurde die Person des Martin von Tours beleuchtet. Dann versahen die Mädchen und Jungen ihre mitgebrachten Kleidungsstücke mit Etiketten, die mit persönlichen Wünschen beschriftet wurden. So wurden sie dem Tafelladen Bopfingen als Spende übergeben – mit dem Wunsch, dass die neuen Besitzer viel Freude an ihren neuen Kleidern haben mögen.