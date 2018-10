Kirchengemeinde Bopfingen feiert musikalisch

Mit einem Konzert feiert die Kirchengemeinde Bopfingens ihren Tag der Seelsorgeeinheit. Das Instrumentenensemble „Saitenwind“ und der Rock-Pop-Gospelchor Kirchheim spielen und singen zu diesem Anlass in der Christus-König-Kirche in Oberdorf.

Ungewöhnliche Klänge haben in diesem Jahr den Tag der Seelsorgeeinheit Ipf begleitet. Gastgeber am Tag der Seelsorgeeinheit Ipf war diesmal Oberdorf. Anders als in den Jahren davor, feierte die Seelsorgeeinheit Ipf ihren Tag mit einem Konzert. Der Rock-Pop-Gospel-Chor aus Kirchheim und das Gitarren- und Flötenensemble „Saitenwind“ verliehen der Feier der großen Kirchengemeinde den besonderen musikalischen Rahmen. Pfarrer Hermann Rundel begrüßte die mehr als 150 Gäste und Besucher auf dem Konzert in der Christus-König-Kirche in Oberdorf.

In einer Bilderpräsentation, untermalt mit indischen Klängen, ließ die Kirchengemeinde ein besonderes Ereignis in diesem Jahr Revue passieren. Die Christus-König-Kirche feiert heuer ihr 50-jähriges Jubiläum. Die Christus-König-Kirche fällt insbesondere durch ihre moderne Bauweise auf. Die Kirche gehörte damals zu einer der ersten Fertigbaukirchen in der Region. Vor dem Neubau der Kirche diente die ehemalige jüdische Synagoge in Oberdorf den damals rund 800 Gemeindemitgliedern als Ort des Gebets und der Andacht (wir berichteten).

Das Konzert für diesen feierlichen Anlass beeindruckte die zahlreichen Zuhörer mit modernen, teils auch beschwingten Melodien. Ungewöhnlich aber reizvoll klangen die Lateinamerikanischen Gitarrenarrangements der Instrumentalgruppe „Saitenwind“. Ein flotter „Cha Cha“ klingt auch in einer Kirche gut. Der Rock-Pop-Gospel-Chor zeigte mit seinem „Cup Song“, dass auch er „Ungewöhnliches“ kann. Und was hat die Christus-König-Kirche in Oberdorf mit James Bond 007 gemeinsam? Vor 50 Jahren kam auch der erste James-Bond-Film in die Kinos. Die Filmmusik „Skyfall“ zum letzten James-Bond-Film war nur ein Teil der gelungenen gesanglichen Darbietungen des Kirchheimer Chors.

Zwischen den Musikstücken gab es immer ein paar besinnliche Worte, vorgetragen von Gemeindemitgliedern. Im Anschluss an das Konzert waren alle Gäste und Besucher des Konzerts noch herzlich zu einem gemeinsamen Stehempfang eingeladen. Der Seelsorgeeinheit Ipf gehören neben Bopfingen die Kirchengemeinden Aufhausen, Baldern, Itzlingen, Kerkingen, Oberdorf und Unterriffingen an.