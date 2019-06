Kindergarten „Kleine Strolche“ nimmt an Nachhaltigkeitsprojekt teil

Mit dem Thema „Eier“ hat der Kindergarten „Kleine Strolche“ in Aufhausen erstmals am Ideenwettbewerb „Kleine Helden“ für Kindergärten und Kindertagesstätten des Landesministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft teilgenommen. Dafür sind vier Hühner zur Pflege eingezogen.

Das Landesumweltministerium veranstaltet bereits zum fünften Mal den Ideenwettbewerb „Kleine Helden“. Ziel des Wettbewerbs ist es, den Kindern möglichst früh das Thema Nachhaltigkeit und nachhaltiges Handeln nahe zu bringen. In zwei verschiedenen Bereichen konnten sich die Einrichtungen bewerben: Essen mit allen Sinnen oder eins, zwei, drei, Abfallfrei.

Wieso man ausgerechnet auf das Thema „Eier“ kam, erklärt Kindergartenleiterin Gabi Schmidt so: „Eines unsere Kinder hat Hühner zu Hause. Und da viele Kinder Eier lieben war es klar, dass wir uns im Rahmen des Projektes mit diesem Thema beschäftigen.“

Wo kommen eigentlich die Eier her? Sehen alle Eier gleich aus? Schmecken die Eier aus dem Supermarkt so gut wie die vom Bauernhof? – All das waren die Fragen, die die Kinder in der Projektwoche beantworten wollten.

Mit dem Besuch von vier Hühnern, die samt Stall und Freigehege angemietet wurden, erlebten die Kinder hautnah, woher die Eier kommen, wie die Eierlieferanten leben und was sie brauchen um glücklich zu sein. Nach anfänglichen Berührungsängsten wurden die Hühner gestreichelt und ihr Verhalten beobachtet.

Neben dem mitgelieferten Futter wurden sie auch mit Obst- und Gemüseabfälle verwöhnt – und verwöhnten dafür die Kinder mit vielen leckeren Eiern. Was aus diesen Eiern gemacht werden soll war allen sofort klar – und so konnten die Kinder mit Hilfe des Elternbeirates leckere Omeletts, Spiegel- oder Frühstückseier genießen. „Die Hühner waren unser Lieblingskompost,“ meinte eines der Kinder am Ende der spannenden Projektwoche.