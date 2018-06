Kinder ziehen durch die Stadt

Hunderte Zuschauer haben den fröhlichen Kinderumzug durch die Stadt genossen. Im Stadtgarten ging das Rutenfest mit Aufführungen der Kinder aller Kindergärten und Schulen weiter.

Das Wetter beim Bopfinger Rutenfest hat gepasst. Nicht zu heiß und nicht zu kalt, bestes Kinderfestwetter eben. Traditionell begann das Rutenfest in Bopfingen mit einem großen Kinderfestumzug durch die Stadt. Vorbei an den Zuschauern zog der Festzug von der Bachgasse am Stadteingang Richtung Rathaus und vorbei an den vielen Ehrengästen Richtung Stadtgarten, der festlich geschmückt war. Musikalisch begleitete die Stadtkapelle Bopfingen den Kinderzug. Die Rutentrommler führten indes den Festumzug durch Bopfingen an.

Die Besucher des Rutenfestes erwartete im Stadtgarten ein abwechslungsreiches Programm aus Chorbeiträgen der Grundschulkinder und kleinen Musicaleinlagen und Aufführungen der Kindergartenkinder. Traditionell gehört zum Rutenfest auch der Auftritt der Fahnenschwinger und Rutentrommler, die jedes Jahr aus Schülerinnen und Schülern des Ostalbgymnasiums bestehen. Ebenfalls zum großen Ritual beim Rutenfest gehört das gemeinsame Singen des traditionellen Liedes „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“. In ursprünglicher Form ist das Lied ein Gedicht aus dem Jahre 1653 und ist vom evangelisch-lutherischen Theologen und Kirchenlieddichter, Paul Gerhardt (1607 - 1676) in ein Gesangsstück umgewandelt worden und gilt heute als das offizielle Rutenfestlied. Gesungen wurde das Stück auf dem Rutenfest in Bopfingen von Walter Bortolazzi.

Danach erfolgte der Start von vielen blau-roten Luftballons, die die Kinder der Kindergärten und Schulen auf ein gemeinsames Kommando hin in die Luft steigen ließen. Beim Rutenlauf wurden wieder die schnellsten Läuferinnen und Läufer der Schulen Bopfingens gekürt. Nach dem offiziellen Ende der Feier hatten die vielen Kinder und Jugendlichen noch die Möglichkeit, sich auf der Spielstrasse an der historischen Stadtmauer nach Lust und Laune auszutoben, während es sich ihre Eltern bei guter Bewirtung durch die Bopfinger Vereine ebenfalls gut gehen ließen.