Kinder verbrennen sich mit kochendem Wasser

Am Mittwoch ist es in einer Asylbewerberunterkunft in Nördlingen zu einem Unglücksfall gekommen. Zwei Kinder mussten anschließend mit verbrannten Hautstellen ins Klinikum nach Augsburg. Die beiden einjährigen Kinder waren gegen 21.30 Uhr spielend auf dem Flur unterwegs, als eines der Kleinen gegen einen Herd stieß und hierbei ein Topf mit kochendem Wasser herunterfiel. Beide Kleinkinder erlitten mittelschwere Verbrennungen an den Armen und Beinen. Ein Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden.