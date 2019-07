Kinder aus Partnerstädten treffen sich in Bopfingen

Das Europäische Kindertreffen findet dieses Jahr in Bopfingen statt. Es geht vom 26. Juli bis zum 4. August. Das Thema dieses Treffens lautet: Die Umgebung der Partnerstadt auf unterhaltsame Weise kennenlernen.

Egal ob Höhlen, Schlösser, Burgen und Kirchen, die Kinder sollen möglichst viel aus der Umgebung der Partnerstadt beim Europäischen Kindertreffen kennenlernen. Dazu gehört natürlich auch der höchste Kirchturm der Welt, das Ulmer Münster.

Schon bei der Begrüßung am Samstagvormittag im evangelischen Gemeindehaus wurde klar, dass es eine europäische Begegnung ist. Französische, italienische, englische und deutsche Sprachfetzen gingen durch den Raum.

Ganz still wurde es allerdings, als diese Kinder mit ihren jeweiligen Begleitern vom Bopfinger Bürgermeister Gunter Bühler begrüßt wurden. Er brachte bei seiner Begrüßung zum Ausdruck, wie wichtig es ist, dass gerade Jugendliche ihre Erfahrungen im Ausland machen und so als junge Generation die Generation der Älteren einmal ablöst, um Europa weiterhin stabil zu halten.

Schon der erste Vormittag in Bopfingen verlief für die Kinder recht aufregend. Sie wurden jeweils in Gruppen aufgeteilt, französische, italalienische und deutsche Kinder mussten unter verschiedenen Aufgaben die Partnerstadt Bopfingen erkunden. Am Nachmittag ging es dann auf den Ipf. Das Leben der Kelten, vor allem die Häuser, die Ringwälle und die Wächter, die für den Ipffürsten da waren, imponierte den Gästen. Auch für die Bopfinger Kinder war vieles, das sie hörten neu und interessant.

Die weiteren Tages des Aufenthalts sind ausgefüllt mit verschiedenen Ausflügen: Zur Harburg mit Wanderung nach Eisbrunn, zum Freizeitpark Tripsdrill , zur Charlottenhöhle, ins Schwimmbad nach Heidenheim, nach Laichingen in die Tiefenhöhle und in den Kletterwald. Den Abschluss bildet dann der Besuch des Ulmer Münsters. Auf keinen Fall darf das Schloss Baldern fehlen, das die Jugendlichen von einer jungen Frau gezeigt bekommen.

Im nächsten Jahr fahren dieselben Kinder in die italienischen Partnerstadt und 2021 in die französische. Dieser dreijährige Europäische Austausch läuft jetzt bereits zum fünften Mal und dadurch ist doch schon manche gute Freundschaft unter den Jugendlichen gewachsen. Dass dies gelingt, darüber sind alle Beteiligten der Städtepartnerschaft froh.