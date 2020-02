Kettenreaktion nach Auffahrunfall

Zu einem folgenschweren Unfall ist auf der B25 in Fahrtrichtung Nördlingen gekommen. Eine Kolonne von drei Fahrzeugen musste gegen 17 Uhr am Montag kurz nach der Abzweigung Enkingen, verkehrsbedingt bis abbremsen. Der nachfolgende Fahrer eines VW-Busses, erkannte dies zu spät und fuhr auf seinen Vordermann auf. Das geschah jedoch offensichtlich mit solch einer Wucht, dass alle Fahrzeuge, bis zum vordersten, aufeinander geschoben wurden.Während der 58-jährige Unfallverursacher sich hierbei am Bein verletzte, mussten zwei weitere Fahrer mit Verdacht auf ein Halswirbelschleudertrauma zur Untersuchung ins Nördlinger Krankenhaus. Von den vier beteiligten Fahrzeugen waren hinterher drei nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bis zur Räumung und Säuberung der Fahrbahn war die Bundesstraße für rund eine Stunde gesperrt.