Über 40 Gruppen und Motivwagen, begleitet von über 2000 Teilnehmern: Der Faschingsumzug in Kerkingen ist in allen Belangen einer der größten in der Region. Die Stimmung in Kerkingen war ausgelassen, aber friedlich.

Mit ein klein wenig Verspätung, dafür aber umso bunter und ausgelassener machte sich der große Faschingsumzug der Narrenzunft RuHaZu aus Kerkingen auf seinen Weg durchs Dorf in Richtung auf das große Festzelt, wo die Party danach noch bis weit in die Nacht ging. In diesem Jahr hatten sich mehr als 2000 Teilnehmer für den Umzug angemeldet.

Begleitet von mehreren Motivwagen zogen mehr als 40 Gruppen fröhlich winkend, tanzend und Schabernack treibend an den mehreren Tausend Besuchern entlang der Hauptstraße vorbei. Für viele Stunden war die Ortsmitte und -durchfahrt von Kerkingen fest in der Hand des ausgelassen feiernden Faschingsvolks.

Buntes Treiben in Kerkingen. Mehr als 2000 Teilnehmer sind zum Umzug gekommen. Einen Eindruck gibt's bei uns im Video.

Selbst große Faschingszünfte wie die AFZ aus Aalen oder die AG Gmender Fasnet scheuten den Weg ins Ries nach Kerkingen nicht. Viele der angereisten Gruppen sind bereits Stammgäste und werden es angesichts der schönen Stimmung unter den Zuschauern auch immer wieder bleiben.

Moderator informiert über Vereine

An mehreren Stationen entlang des Festzuges informierten Moderatoren die Umzugsbesucher über jede Besonderheit der teilnehmenden Gruppen und Faschingsvereine. Matthias Herdeg steht dabei immer mitten im Zentrum des Geschehens.

„Man kennt sich und weiß, wie man die Leute richtig in Stimmung bringt“, meint Herdeg, der schon eine anstrengende Faschingstour hinter sich gebracht hat. Zuletzt war er als Elferrats-Präsident bei der ersten Prunksitzung der RuHaZu aktiv.

Über zwei Stunden lang zog der Umzug durch das Dorf, um dann den nächsten Höhepunkt, die Après-Faschingsumzugs-Party, anzusteuern. Das gehört ganz einfach zu einem tollen Faschingstag im Ries.