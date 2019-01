Mit dem Lustspiel „Männer haben’s auch nicht leicht“ hat die Theatergruppe Kerkingen ihr Publikum auf das Beste unterhalten. Die Gruppe besteht seit 40 Jahren und hat für ihr Jubiläum eine Extra-Schippe Humor aufgelegt.

Die Kerkinger Laiendarsteller haben sich in allen sechs – bis auf den letzten Platz ausverkauften – Aufführungen voll ins Zeug gelegt. Das unterhaltsame Potenzial des Lustspiels „Männer haben’s auch nicht leicht“ von Regina Rösch wurde voll ausgespielt. Die Zuschauer dankten es mit begeistertem Applaus.

Vorneweg marschierten in Sachen Humor Jürgen Uhl als Automechaniker und überzeugter Junggeselle Rudolf und seine etwas zu fürsorgliche Schwester Apollonia, gespielt von Marianne Leib, die ihren Bruder mit ihrem Putzfimmel an den Rand der Verzweiflung bringt. Noch wahnsinniger macht den Mechaniker der Gedanke, dass seine Schwester hartnäckig versucht, ihn bald in den Hafen der Ehe zu bringen. Das Ehe-Elend seiner Kumpel vor Augen, stemmt sich Rudolf mit allen Mitteln seinem Schicksal entgegen.

Alle Parts waren bis zur kleinsten Nebenrolle ideal besetzt, das Bühnenbild bis ins Detail ansprechend gestaltet. Denn Tradition verpflichtet: Seit 40 Jahren bringt das Laientheater die Zuschauer regelmäßig zum Lachen bis zum Abwinken. Die letzten Jahre waren geprägt von den unverwechselbaren Charakteren der Darsteller. Diese sehen ihr Theaterspiel nicht nur als Hobby, sondern als wertvolle Ausdrucksform der guten Unterhaltung. Angesichts des Jubiläumsstücks wünscht man dem Kerkinger Dorftheater mindestens vier weitere Jahrzehnte obendrauf.