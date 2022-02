Kerkinger Ehepaar Möndel feiert Eiserne Hochzeit

Am Mittwoch, 2. Februar, haben Maria und Max Möndel aus Kerkingen das seltene Fest der Eisernen Hochzeit begangen. Maria Möndel, geborene Kohler, wurde am 15. Februar 1935 in Meisterstall geboren, Max Möndel erblickte am 11. Dezember 1930 in Kerkingen das Licht der Welt. Schon in jungen Jahren lernten sich beide näher kennen und lieben. Am 2. Februar 1957 traten die beiden in der Kirche Sankt Ottilia an den Traualtar und heirateten.

Max und Maria Möndel übernahmen den elterlichen Bauernhof, Max Möndel hatte sich außerdem der Musik verschrieben und war mehrere Jahrzehnte Chorleiter der Sängerfreunde Kerkingen, des Kirchenchores in Kerkingen und Itzlingen und Organist. Fünf Kinder gingen aus der Ehe hervor. Mit 16 Enkelkindern und 18 Urenkeln wuchs und wächst die Familie immer noch.

Die beiden können nun auf 65 gemeinsame Jahre mit Höhen und Tiefen und mit Stolz auf das Erreichte zurückblicken. Zu den Gratulanten zählte auch der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, der über den stellvertretenden Ortsvorsteher Klaus Graf ein Glückwunschschreiben übersandte. Graf überreichte dem Jubelpaar außerdem einen Geschenkkorb der Stadt Bopfingen, verbunden mit den besten Wünschen zum Ehrentag. Ein weiterer Gratulant war Pfarrer Hermann Rundel von der Seelsorgeeinheit Ipf. Er übermittelte auch die Glückwünsche von Bischof Gebhard Fürst.