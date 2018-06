Kellerbrand verursacht Schaden im sechsstelligen Bereich

Eine Bewohnerin der Straße Am Sonnenrain in Bopfingen hat am Donnerstagabend ein Feuer im Keller bemerkt. Sie verständigte Feuerwehr und Polizei. Daraufhin verließ sie das Einfamilienhaus unverletzt mit ihren Kindern.

Im Keller soll laut Polizeibericht eine Sauna installiert sein. Die Ursache für den Brandausbruch ist bislang unbekannt. Die Feuerwehren aus Bopfingen und Oberdorf rückten mit über 30 Einsatzkräften an und konnten ein Ausbreiten des Feuers über das Untergeschoss hinaus verhindern.

Durch den starken Rußniederschlag, der sich mehr oder weniger über das gesamte Gebäude erstreckte, ist das Haus unbewohnbar. Die Familie kam, wie die Polizei weiter berichtet, bei Verwandten unter. Der Schaden wird im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich geschätzt. Die Kriminalpolizei führt ihre Brandursachenforschung im Verlauf des Freitags fort.