Keine Wohnqualität mehr: Nächtliche Kicker stören Anwohner

Mehrere Oberdorfer, deren Häuser direkt an der Schulsportanlage im Teilort liegen, haben in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ihren Unmut geäußert. Stein des Anstoßes ist der Bolzplatz, auf dem nach Aussage der Anlieger auch nachts sowie an Sonntagen mit unangepasster Lautstärke gespielt wird. Bürgermeister Gunter Bühler versprach, eine Lösung für das Problem zu finden.

Die Anwohner müssen ihre Ruhe haben. Bürgermeister Gunter Bühler

Viele würden dort Tag und Nacht kicken. Dabei soll es sich nicht nur um Kinder, sondern vermehrt auch um Erwachsene handeln. Es werde zudem häufig laut geschrien. Außerdem werde ständig ein Metallzaun angeschossen. Dabei handele es sich um „provokante Ruhestörungen“, die die Wohnqualität erheblich beeinflussten, so die Anwohner.

Im Gemeinderat forderten sie eine Verlegung des Bolzplatzes. Zudem solle das Alter der Personen, die dort spielten, auf 14 Jahre begrenzt werden und der Platz in der Woche ab 20 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ganz gesperrt werden. Das gebe es bereits bei anderen Plätzen in Bopfingen, betonte eine der Anwohnerinnen.

Kameraüberwachung löste Problem im Stadtgarten

Dass der Metallzaun wegkomme, sei bereits beschlossen, erklärte Gunter Bühler. Das Hauptproblem sieht der Bürgermeister bei den verschiedenen Gruppen, die auf dem Bolzplatz spielen. Ähnliche Probleme habe es früher auch im Stadtgarten gegeben. Die Lage sei durch Kameraüberwachung allerdings im Griff. „Die Anwohner müssen ihre Ruhe haben. Ich denke, dass wir eine Lösung finden“, sagte Bühler. Er sei sich des Problems bewusst.