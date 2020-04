Keine Sommerfestspiele auf der Nördlinger Freilichtbühne

In diesem Jahr wird es keine Sommerfestspiele auf der Freilichtbühne "Alte Bastei" geben. Das hat der Verein Alt Nördlingen (VAN) mitgeteilt. Man habe sich aufgrund der Corona-Krise schweren Herzens zu diesem Schritt entschieden, so der erste Vorsitzende, Axel Schönmüller.

"Bis zum 11. März 2020 haben wir noch geprobt und ungarisch gelernt, am Freitag den 13.03. stand der erste Durchlauf der ersten Bilder für Piroschka auf dem Plan, für Pippi Langstrumpf führten wir noch einen Workshop durch und begannen mit den ersten Proben. Jetzt keine vier Wochen später, sind wir ein Verein, der sein Vereinsleben stilllegen musste", schreibt Schönmüller in einem Brief an die Vereinsmitglieder.

Jetzt stehe das Thema Gesundheit über allem anderen. Der Verein sei sich seiner Verantwortung bewusst -für seine Mitglieder, seine Besucher, seine Sponsoren, unsere Mitmenschen und für Nördlingen. Deshalb habe man sich entschieden, die beiden für dieses Jahr geplanten Stücke "Ich denke oft an Piroschka" und "Pippi Langstrumpf" aufs kommende Jahr zu verschieben. "Wir wollen für unsere Mitglieder und Zuschauer kein Risiko eingehen", so Schönmüller.

Doch in der Krise sieht der Verein auch eine Chance: Durch die vielen Bemühungen und Anstrengungen der vergangenen beiden Jahre, den Umbau der Alten Bastei, das Spiel an unterschiedlichen Aufführungsorten, könnten die Mitglieder jetzt auch einmal durchatmen und sich auf ihre Familien konzentrieren.

Sofern es die Umstände zulassen, will der VAN auch dieses Jahr seine geplanten Umbaumaßnahmen fortsetzen und auch seinen 95. Geburtstag im September 2020 mit kleinen Inszenierungen auf der Alten Bastei feiern.