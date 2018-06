Keine Ipfmess ohne Bauhofleiter Klaus Kurz

Für den Bauhof der Stadt Bopfingen heisst es schon seit Wochen: „Wir müssen unbedingt bis zum Beginn der Ipfmesse mit allen Arbeiten auf dem Sechtaplatz fertig sein“, sagt Bauhofleiter Klaus Kurz. Um dieses Ziel zu erreichen, hat Kurz seine Mitarbeiter sogar schon zwei Wochen früher in die Schlacht geführt: Wasser- und Abwasserleitungen verlegen und anschließen, die Rasenflächen mähen, überstehende Äste an den Bäumen auf dem Sechtaplatz stutzen, wenn nötig Schotter auffüllen, Asphaltlöcher stopfen und noch vieles mehr. „Das heißt für uns oft auch Nachtarbeit. Denn tagsüber haben wir ja auch noch die regulären Arbeiten im Stadtgebiet zu erledigen“, so Kurz.

Eigentlich, so der Bauhofleiter, kämpfen seine Mannen in den letzten Tagen gleich an mehreren Fronten. „Das Konzert von Christina Stürmer im Stadtgarten muss vorbereitet werden, ebenso das traditionelle Rutenfest, das Kolpingfest steht vor der Tür und eben die größte aller Veranstaltungen im Jahreskalender, die Ipfmesse“, zählt Kurz auf.

Eichenprozessionsspinner hält Bauhof in Atem

Da darf ja nichts zusätzlich dazwischenkommen, oder? Kaum ausgesprochen, fängt Kurz an die unvorhergesehenen Überraschungen aufzulisten, die den Bauhof noch zusätzlich beschäftigt haben. „Zwischendurch hatten wir noch die Hinterlassenschaften der vergangenen Starkregenereignisse zu beseitigen und der Eichenprozessionsspinner hält uns gerade auch in Atem“, sagt Kurz. Ja, kann man sich denn überhaupt noch bei diesem vielen so richtig auf die Ipfmesse freuen? „Das ist doch keine Frage an einen Bopfinger. Selbstverständlich kann man das – Man muss eben nur die richtigen Prioritäten setzen“, sagt Klaus Kurz gelassen. (mab)