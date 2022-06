Kein Messbus in Nördlingen geplant

Vom 18. bis 27. Juni findet auf der Kaiserwiese wieder die „Nördlinger Mess´“ statt. Aufgrund der weiterhin geltenden Maskenpflicht im ÖPNV kann in diesem Jahr kein Messbus angeboten werden. Das hat die Stadt Nördlingen mitgeteilt.

Die Bundesregierung plant vorerst kein Ende der Maskenpflicht zum Corona-Schutz in öffentlichen Verkehrsmitteln. „Wenn die Leute noch feiernd aus dem vollen Bierzelt kommen, wo keine Maskenpflicht herrscht, ist es sehr schwierig, ihnen zu erklären, dass man eine Maske tragen muss, wenn man in den Bus einsteigt,“ erklärt Daniel Wizinger, der als Sachgebietsleiter „Tourismus und Veranstaltungen“ für die Mess´ zuständig ist. Meinungsverschiedenheiten seien vorprogrammiert. Gemeinsam mit der Schwarzer Reise- und Verkehrsbüro GmbH habe die Stadt sich deshalb in diesem Jahr schweren Herzens entschieden, auf den Messbus zu verzichten. „Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr die Besucherinnen und Besucher wieder sicher und günstig mit dem Messbus zur Mess´ und wieder nach Hause in die Stadtteile und Rieser Gemeinden fahren können“, so Daniel Wizinger abschließend.