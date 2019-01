Kaviar bestellt und nie bekommen

Mit Internetbetrug hat die Polizei in Nördlingen zu tun.

Über die Bestellplattform eBay hatte im Dezember ein Nördlinger einen Fernseher erworben. Der Betrag dafür wurde auf ein Konto mit deutscher IBAN-Nummer überwiesen, das Geld kam jedoch nie beim angeblichen Verkäufer in Hamburg an. Stattdessen landeten die mehreren hundert Euro für das Gerät bei einer Bank in Italien. Offensichtlich wurde der Account des 38-jährigen Käufers gehackt.

Opfer eines weiteren Betruges wurde ein Rieser, der kurz vor Weihnachten Kaviar für rund 60 Euro bestellt hatte. Nach ordnungsgemäßer Bezahlung erhielt der Mann aber keine Ware. Der Verkäufer ist nicht mehr erreichbar, es dürfte sich hier um eine Schein-Internetseite handeln. In beiden Fällen nahm die Polizei die Ermittlungen auf.