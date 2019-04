Katrin Bauerfeind kommt nach Bopfingen.

Katrin Bauerfeind moderiert, schreibt und bringt Menschen zum Lachen und Nachdenken zugleich. In ihrem neuen Live-Programm geht es um nichts weniger als das größte aller Gefühle: die Liebe. Ohne Kitsch, dafür mit viel Humor. Mit Ihrem neuen Programm macht Sie auch in Bopfingen halt und tritt damit am Mittwoch, 27. November, in der Schranne im Rathaus auf.

Dieser Abend ist Viagra fürs Herz und ein Gegengift zur dunklen Lage da draußen, versprechen die Veranstalter in einer Pressemitteilung. Lachen für die Liebe, denn um die geht es im ersten Stand-up-Programm von Katrin Bauerfeind. Die Liebe – in allen Facetten: Eigenliebe, Nächstenliebe, Hassliebe, Liebe zu Freunden und zur Heimat aber auch Liebe im Sinne von knutschen und richtigem Sex.

Die gebürtige Aalenerin widmet sich den unglaublich komischen Seiten dieses Gefühls und fragt sich, wo die Liebe herkommt, wo sie hingeht, wenn sie weg ist, wie man sie findet, verliert und wieder neu entdeckt, und was es überhaupt damit auf sich hat. Denn, ob auf Tinder, Netflix oder womöglich sogar in der echten Welt, alle suchen diese Momente, in denen man staunend vor dem Leben steht und denkt, wie groß, einmalig und überwältigend es sein kann.

Katrin Bauerfeind wuchs in ihrer Geburtsstadt Aalen auf. Während ihrem Journalismusstudium begann bereits ihre Karriere als Moderatorin mit der Internetsendung „Ehrensenf“. Seit zehn Jahren tragen Sendungen im Fernsehen ihren Namen und mit drei erfolgreichen Buchtiteln kann sie sich zu Recht Beststellerautorin nennen.