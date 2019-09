Katharinenkirche feiert 400-jähriges Bestehen

Die Katharinenkirche gehört zum historischen Stadtbild Bopfingens. Die Kirche wurde damals ausserhalb der Stadtmauern erbaut. Heute führt die vielbefahrene B29 dicht an ihr vorbei. Trotzdem hat sie sich ihren fast paradiesischen Charme bewahrt.

Unscheinbar und fast ein wenig fehl am Platze steht die kleine Kirche an der vielbefahrenen B29, die durch Bopfingen führt. Will man zum Gottesdienst in die kleine Kirche, muss man die Fussgängerampel benutzen, um unbeschadet über die Strasse zu gelangen.

Und doch feiert die Katharinenkirche heuer ihr 400-jähriges Bestehen am immer gleichen Standort. 1619, als die Kirche gebaut wurde, war das noch ganz anders. Damals lag das Gotteshaus noch ausserhalb der Stadtmauern. Unverkennbar ist auch der spätgotische Baustil, der sich im Inneren mit einer neugotischen Holzeinrichtung fortsetzt. Gleich neben der Kirche befindet sich ein Friedhof, der 1544 angelegt wurde und somit noch älter als die Katharinenkirche ist.

Der Friedhof wurde 1971 geschlossen, wird aber heute wieder vereinzelt für Beisetzungen genutzt. Dadurch sind viele der alten Gräber erhalten geblieben und sind ein Denkmal der Bopfinger Stadtgeschichte, eine Art Museum der Grabmalkultur vom Ende des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Selbst für Ausstellungen des Kunsthandwerks ist sich die Katharinenkirche und der Friedhof nicht zu schade.

Bildhauersymposien locken regelmäßig bekannte Bildhauer aus der Region nach Bopfingen, die innerhalb der alten Friedhofsmauern eine Welt vorfinden, die sich als melancholisch-wildromantisch beschreiben lässt.

Beide, die Kirche und der Friedhof, harmonieren heute auf besondere Weise miteinander. Sie sind zu einer Ruheoase inmitten eines hektisch-betriebsamen Umfelds geworden. Und während der Ipfmesse jedes Jahr flankieren sie wie ein Schutzpatron einen der Eingänge zum größten Volksfest in der Region.

Das 400-jährige Bestehen der Katharinenkirche feiert die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag, 29. September, 10 Uhr, mit einem Festgottesdienst. Die Predigt hält Dekan Ralf Drescher, die Liturgie Pfarrerin Carolin Braun. Es musiziert der Liederkranz Bopfingen. Bürgermeister Dr. Gunter Bühler spricht ebenfalls einige Grußworte.