Kater „Hugo“ angeschossen

Ein Unbekannter hat in Wallerstein eine Katze angeschossen. Wegen einer eitrigen Wunde am Kopf des Tieres hat ein Ehepaar den Tierarzt aufgesucht. Bei Röntgenaufnahmen stellte dieser fest, dass sich im Kopf des Tieres ein Geschoss befindet. Über die Art des abgefeuerten Geschosses liegen noch keine Erkenntnisse vor. Weil das Projektil zu tief steckte, konnte es nicht entfernt werden. Ob der schwer verletzte, siebenjährige Kater den Eingriff in der Tierklinik überhaupt überleben wird, ist derzeit noch fraglich. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat, wie in den vergangenen zwei Wochen, ein unbekannter Täter die Katze während eines ihrer Streifzüge in der Wohnsiedlung, offensichtlich ins Visier genommen hatte.