Für das Konzert mit Comedia Vocale in Bopfingen am 5. Oktober gibt es nur noch wenige Karten. Das Konzert im Rahmen der Reihe „Kultur am OAG“ findet um 20 Uhr in Zusammenarbeit mit der Kolpingsfamilie Bopfingen und dem Liederkranz Bopfingen in der Aula des Bildungszentrums Bopfingen statt. Karten gibt es im Sekretariat des Ostalb-Gymnasiums, bei der Kreissparkasse in Bopfingen, beim Liederkranz und der Kolpingsfamilie. (ij)