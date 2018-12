Karl-Heinz Abele zum neuen Schulleiter der Realschule Bopfingen ernannt

Karl-Heinz Abele wird neuer Rektor der Realschule Bopfingen. Der bisherige Lehrer an der Neresheimer Härtsfeldschule tritt seinen Dienst in Bopfingen am 19. Dezember an. Das teilt das Staatliche Schulamt Göppingen mit.

Der gebürtige Aalener studierte Mathematik und Biologie an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Erste Unterrichtserfahrungen sammelte der Pädagoge im Bundesland Bayern an der Lena-Christ Realschule in Markt Schwaben bei München . Dort war er einige Jahre als Vertrauenslehrer tätig. Nach der Erfahrung im dortigen Schulsystem kam Abele zurück nach Baden-Württemberg an die Härtsfeldschule in Neresheim.

In seiner Freizeit ist der Vater zweier Kinder leidenschaftlicher Hobbykoch. Als ehemaliger Handballspieler sind ihm Sport, Familienausflüge in die Bergwelt und in die Natur als Ausgleich sehr wichtig.