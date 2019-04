Karl-Heinz Abele ist nun offiziell Rektor an der Realschule Bopfingen

Mit einer fröhlichen Feier ist der neue Schulleiter der Realschule Bopfingen in sein Amt eingeführt worden. Karl-Heinz Abele ist der fünfte Rektor an der Schule. Drei seiner Vorgänger waren persönlich zur Einsetzungsfeier gekommen, um Abele zu gratulieren.

Musikalisch virtuos, humorvoll, aber auch mit einer guten Portion Ernsthaftigkeit haben die zahlreichen Gäste Karl-Heinz Abele zu seiner Einsetzung als Schulleiter der Realschule Bopfingen gratuliert. Mehr als 150 Gäste folgten der Einladung in das Bopfinger Bildungszentrum. Darunter waren auch viele Schulleiterkollegen aus Bopfingen und von benachbarten Schulen sowie Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft.

Abele steht voll hinter der Schulform Realschule

Bürgermeister Gunter Bühler freute sich, dass mit Abele ein Schulleiter gefunden wurde, der voll und ganz hinter der Schulart Realschule steht. „Wir sind ganz bewusst den Weg der drei Schularten Werkrealschule, Realschule und Gymnasium gegangen. Dafür braucht es auch Menschen, die sich mit diesem Schulsystem identifizieren können. In Karl-Heinz Abele haben wir diese Person gefunden“, meint Bühler. Weitere Grußworte richteten Lothar Doppelbauer, Geschäftsführender Schulleiter in Bopfingen, Pfarrerin Carolin Braun und Schuldekan Helmut Bertling sowie Vertreter des Elternbeirats und der Schülersprecher an den Rektor.

Schulrat Christian Meinzinger vom Staatlichen Schulamt Göppingen übernahm die offizielle Einsetzung von Abele, der die Schule bereits seit Dezember 2018 leitet. „Wir sind froh, jemanden mit ihrer Qualifikation als Schulleiter hier in Bopfingen begrüßen zu dürfen“, sagte Meinzinger. Die musikalische Gestaltung übernahmen der Schüler und der Lehrerchor sowie die Bläsergruppe der Realschule. Die Klassensprecher überreichten ihrem neuen Rektor zahlreiche nützliche Geschenke für den Schulalltag und der Schülerchor kürte Abele gar zum König der Schule.

Carola Merk-Rudolph, die Konrektorin der Realschule, moderierte die Feier. Sie selbst freute sehr über die Ernennung von Karl-Heinz Abele: „Das ist genau der richtige Mann für diesen Posten“, sagte Merk-Rudolph.

Karl-Heinz Abele war vor seiner Ernennung als Lehrer an der Neresheimer Härtsfeldschule tätig. Der gebürtige Aalener studierte Mathematik und Biologie an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. In seiner Freizeit ist der Vater zweier Kinder Hobbykoch und Snowboardfahrer. Dem ehemaligen Handballspieler sind Sport und Familienausflüge in in die Natur als Ausgleich sehr wichtig.