Kangal-Hündin greift siebenjähriges Mädchen an und verletzt es schwer

Ein siebenjähriges Mädchen ist in Bopfingen-Michelfeld von einem Kangal schwer verletzt worden. Der Hund ging laut Polizeibericht am Samstagabend unvermittelt auf das Kind los, biss es in Rücken, Schulter, Nacken und den Kopf. Die Siebenjährige musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei weiter mitteilt, habe das Kind im Hof Fahrradfahren geübt, als die freilaufende zehn Jahre alte Kangal-Hündin auf sie losing. Tier und Kind haben sich offensichtlich gekannt. Die Familie lebe seit bereits zwei Jahren auf dem Hof.

Die Polizei sprach dem Hundehalter eine sofortige Maulkorbpflicht und Leinenzwang aus. Nun ermittelt die Polizeihundeführerstaffel des Präsidium Aalen gegen den Halter wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Kangale sind türkische Hüte- und Schutzhunde. Sie können bis zu 60 Kilogramm schwer werden.