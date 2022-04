Kammerchor in der Sankt-Georgskirche

Der Karfreitag ist in der Nördlinger Sankt-Georgskirche Anlass für eine größere musikalische Aufführung. In den letzten beiden Jahren herrschte in der Passionszeit coronabedingt Stille. Nun hat sich Kirchenmusikdirektor Udo Knauer, Kantor von Sankt Georg, mit seinem Kammerchor ein anspruchsvolles musikalisches Ziel gesetzt: Am Karfreitag, 15. April, führt er im Rahmen der „Andacht zur Sterbestunde Jesu“ um 15 Uhr die Matthäuspassion von Heinrich Schütz auf.

80 Jahre war Heinrich Schütz alt, als er die „Historia des Leidens und Sterbens unseres Herrn und Heiland Jesu Christi nach dem Evangelisten Matthäus“ schrieb. Sie erklang erstmals am Sonntag Judica 1666 in der Dresdner Schlosskirche. Die Hauptrolle kommt dem Evangelisten zu. Er wird gesungen von Mattis Jensen, 25 Jahre jung, der nach dem Abitur und seiner Zeit beim Windsbacher Knabenchor Lehramt Musik mit dem Hauptfach Gesang an der Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg-Erlangen studiert. Die Partie des Jesus übernimmt Johannes Bomhard. Die Leitung liegt in Händen von Udo Knauer, den liturgischen Rahmen übernimmt Pfarrer Martin Reuter.