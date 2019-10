Kaiserwetter lockt Tausende zu den Bopfinger Heimattagen

Ein strahlend blauer Himmel und sommerliche Temperaturen lockten am Wochenende Tausende Besucher auf die 42. Bopfinger Heimattage. Höhepunkt war neben dem Landsknechtsturnier des Ipfhaufa am Samstag der kleine, aber feine Festumzug am Sonntag. Aber auch sonst erwartete ein buntes Programm die zahlreichen Besucher. So verwandelten acht historische Gruppen den Stadtgarten und den angrenzenden Bereich um die Stadtkirche in ein großes Landsknechtslager mit regem Lagerleben und vielen spannenden und witzigen Vorführungen.

In der historischen Handwerkergasse konnten die Besucher einem Steinmetz, Kalligrafen, Seiler, Drechsler, Schmied, Goldschmiede, Zunderhändler und einer Weberin über die Schultern schauen. Zudem zogen viele Schauvorführungen, das historische Marionettentheater „Pamie Pattie“, eine Wahrsagerin sowie die Märchenerzählerin Lara nicht nur Kinder in ihren Bann.

Etwas gruseliger ging es beim Hexengericht zu, aber auch hier kam dank Hubert dem Henker und seinem Gefolge niemand zu Schaden. Das erste fahrende Foltermuseum Supplicium Malum bot ebenfalls grausige Einblicke in die Rechtsprechung des Mittelalters. Aber auch hier ging es durchaus fröhlich zu. Neben dem Gauklerpack sorgten William der Zauberer, Gaukler oder eine Feuershow für Kurzweil rund um den Marktplatz. Beliebt waren auch die Führungen mit Bopfingens Nachtwächter Winfried Mundt.