Körperverletzung in einer Nördlinger Discothek

Ein 31 Jahre alter Mann aus dem Nordries ist am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 5 Uhr mit einem 33 Jahren alten Mann in einer Nördlinger Discothek in Streit geraten.

Der Tatverdächtige schlug den Geschädigten mit der Hand so stark, dass dieser eine Platzwunde erlitt. Diese wurde ambulant behandelt. Alle Beteiligten waren stark alkoholisiert.