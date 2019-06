Junger Mann verführt 13-Jährige zum Alkoholtrinken: Mädchen auf Intensivstation

Eine 13-Jährige liegt nach dem Konsum einer dreiviertel Flasche Schnaps auf der Intensivstation.

Wie die Polizei mitteilt, hat ein 18-Jähriger am Donnerstag offensichtlich drei Schüler in den Grünanlagen am Sportpark zum Alkohol verführt.

Während des Trinkens verlor ein 13-jähriges Mädchen das Bewusstsein. Der Rettungsdienst brachte das Mädchen in die Aalener Kinderklinik. Die Schülerin ist inzwischen wieder ansprechbar, wird aber noch auf der Intensivstation betreut.

Nach eigener Aussage soll sie eine dreiviertel Flasche Schnaps konsumiert haben. Gegen den 18-Jährigen wird nun polizeilich ermittelt.

Mehr entdecken: Jeder dritte Laden verkauft Alkohol an Jugendlichen

Komatrinken - es schien aus der Mode gekommen zu sein. Doch neue Zahlen von der AOK Ostwürttemberg sagen etwas anderes. Besorgniserregend ist der Trend vor allem bei Mädchen. Dabei kann viel Alkohol in kurzer Zeit zu trinken schwerwiegende Folgen haben. Häufig enden solche Exzesse im Krankenhaus.

Mehr Jugendliche in Baden-Württemberg wegen Alkohol im Krankenhaus