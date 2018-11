Junge irische Musik aus dem Westen Deutschlands

Im Konzertstadl in Reimlingen gastiert am Samstag, 1. Dezember, um 20 Uhr die Gruppe Crosswind mit rasanter junger irischer Musik zum Abschluss des Jubiläumsjahrs des Nördlinger Kulturforums. Crosswind, das junge Quartett aus dem Westen Deutschlands, spielt seit drei Jahren zusammen und präsentiert in Nördlingen sein zweites Studioalbum „Unwinding Road“ – liebevoll arrangierte Songs und mitreißende Tunes. Dabei kommen Fiddle, Irish Flute, Tin Whistle, Knopfakkordeon und Gitarre zum Einsatz. Das Programm fängt die Seele der grünen Insel ein und bietet dem Zuhörer damit einen einzigartigen Hörgenuss.