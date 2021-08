Julian Graf wird neuer Prokurist bei der Bopfinger Bank Sechta-Ries

Mit Wirkung zum 1. Juli haben Vorstand und Aufsichtsrat Julian Graf Prokura erteilt. Graf ist seit vielen Jahren bei der Bank beschäftigt. Mit der Vergabe dieser umfassenden Vollmacht würdigen Vorstand und Aufsichtsrat das bisherige Engagement und den Einsatz für die Interessen der Bopfinger Bank Sechta-Ries.

„Wir gratulieren Herrn Graf im Namen aller Mitarbeiter sehr herzlich zur neuen Aufgabe und sind überzeugt, dass er sich auch weiterhin für die positive Entwicklung unserer Bank engagieren wird“, sind sich Vorstandsvorsitzender Wolfgang Probst und Vorstand Franz Zekl einig.

Julian Graf ist seit Januar 2020 Leiter der Kreditabteilung. Er ist seit 2011 in der Bank tätig. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann in der Genossenschaftsbank bildete Graf sich zum Bachelor of Arts Finance & Management weiter.