Julian Graf wird Generalbevollmächtigter der Bopfinger Bank

In einer gemeinsamen Sitzung haben Vorstand und Aufsichtsrat der Bopfinger Bank Sechta-Ries einstimmig Julian Graf zum neuen Generalbevollmächtigten des Kreditinstituts bestellt und damit die Vorstandsebene verstärkt.

Der Bachelor-Absolvent Julian Graf ist 27 Jahre alt und bereits seit Beginn seiner Ausbildung zum Bankkaufmann im Hause der Bopfinger Bank Sechta-Ries tätig. Hier war er durchgängig in der Kreditabteilung im Einsatz, der er seit Januar 2020 dann als Leiter vorstand.

Wichtige Weichenstellung

Aufgrund seines „großen Engagements und seiner hervorragenden Fachkenntnisse“ sei Julian Graf zum 1. Juli 2021 zunächst zum Prokuristen ernannt worden, heißt es in einer Mitteilung der Bank.

Vorstand und Aufsichtsrat seien sich darüber einig gewesen, dass mit der Ernennung von Julian Graf zum Generalbevollmächtigten nun eine weitere „wichtige Weichenstellung für die Zukunftsfähigkeit der Bank“ erfolge.

„Graf zeichnen hohe fachliche und soziale Kompetenzen aus. Er wird in weiten Teilen des Innenbetriebs Verantwortung übernehmen und in den Aufgabengebieten des Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Probst wesentliche Prozesse und Strategien aktiv mitgestalten“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.