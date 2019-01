Jugendschöffengericht: Freispruch und Geldstrafe für zwei Angeklagte

Glimpflich davongekommen sind zwei junge Männer aus dem „Milieu“, die sich am Montag im Ellwanger Amtsgericht wegen gemeinschaftlicher räuberischer Erpressung und Drogenbesitzes verantworten mussten. Der Hauptbelastungszeuge, ein Asylbewerber, ist wieder in seinem Heimatland. Auch deshalb reichten die Beweise für eine Verurteilung nicht aus: „Es gibt nichts, was es nicht gibt“, fasste Erster Staatsanwalt Jürgen Herrmann die Merkwürdigkeiten des Verfahrens zusammen.

Der 25-Jährige und der 21-Jährige waren angeklagt, den Asylbewerber am 2. Dezember 2016 in Bopfingen „abgezogen“ und ausgeraubt zu haben. Es ging um 300 Euro, für die der Migrant, der sich in einer Flüchtlingsunterkunft aufhielt, 30 Gramm Marihuana kaufen sollte. Ein Angeklagter habe ihn an der Brust gepackt, der zweite ihn von hinten bedrängt, bis der verängstigte Ausländer ihnen das Bargeld ausgehändigt habe, das sie unter sich aufteilten.

Außerdem waren die beiden des Besitzes von 12 Gramm Marihuana angeklagt. Am 30. März 2017 hatte die Polizei das in vier Portionen abgepackte Rauschgift in der Wohnung des Älteren gefunden. Der 25-Jährige gab lediglich zu, Kontakt zu dem Asylbewerber gehabt zu haben. Dieser habe sich inzwischen bei ihm entschuldigt. Er sei unter Druck gesetzt worden und habe deshalb gelogen. Der Jüngere machte keine Angaben.

Gegen die „Auftraggeber“ des Asylbewerbers ist gesondert ermittelt worden. Beide sagten als Zeugen übereinstimmend aus, sie hätten stundenlang im Auto auf ihren Kurier gewartet: „Er ist mit unserem Geld weg und ohne Geld wiedergekommen. Er war unverletzt, aber sehr aufgeregt. Es kann sein, dass er abgezogen wurde“, erklärten sie.

Der ermittelnde Kriminalbeamte sagte aus, der jüngere Angeklagte habe sich später bei der Polizei gemeldet und angegeben, zwei Marihuana-Päckchen gehörten ihm: „Das ist absolut nicht üblich“, so der Beamte. Aus Angst vor seinen strengen Eltern habe er sie bei seinem Kumpel aufbewahrt.

„Es gibt nichts, was es nicht gibt“, so Herrmann in seinem Plädoyer nach fast dreistündiger Verhandlung. Er könne nicht mit „staatsanwaltlicher Überzeugung“ sagen, die Angeklagten seien schuldig: „Alles hängt an dem Asylbewerber, und an den kommen wir nicht mehr heran.“ Außerdem hätten beide inzwischen eine gute Entwicklung genommen. Das sah das Jugendschöffengericht genauso. Es sprach den 21-Jährigen frei und verurteilte den 25-Jährigen wegen Drogenbesitzes zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu zehn Euro. Außerdem trägt er zehn Prozent der Verfahrenskosten. Das Urteil ist rechtskräftig.