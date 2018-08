Jugendlicher wird von Tonne am Kopf getroffen.

Kurz vor 11.30 Uhr sind am Mittwochvormittag Mitarbeiter einer Abfallentsorgungsfirma Am Riederer Feld damit beschäftigt geweswen, die am Straßenrand aufgestellten blauen Tonnen zu leeren. Just in dem Moment, als einer der Männer die am Greifarm hängende Tonne wieder am Boden absetzte, passierte ein 17-jähriger Fußgänger den Gehweg.

Der Jugendliche wurde dabei von der Tonne am Kopf getroffen und erlitt hierbei eine Platzwunde. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.