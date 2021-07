Jugendliche des Roten Kreuzes üben ihr Wissen an Rätselstationen

Aktuell trifft sich das JRK Kerkingen online zu Gruppenstunden. Um sich auch mal wieder in der realen Welt zu bewegen, gab es von Ende April bis Ende Mai ein Rätsel zur Ersten Hilfe. In Kerkingen selbst und am Auerochsenweg Richtung Bopfingen wurden 13 spannende Stationen eingerichtet. I

In den Stationen wurde über die Geschichte des DRK berichtet. Es mussten Fragen wie etwa: Wie viele Helpmans sind in der Umgebung am Gemeindehaus versteckt? Wie lautet die Reihenfolge des Notrufes? Wie ist der Ablauf der Rettungskette? Wie viele Knochen hat ein Mensch? beantwortet werden. Auch die Versorgung eines verletzten Daumens wurde praktisch geübt.

36 Rätselbegeisterte haben sich in 14 Teams beteiligt. Die Jugendlichen konnten ihren Teams Namen geben. Für jede richtige Antwort gab es einen Punkt. Die maximale Punktzahl von 62 hat das Team Detta (Bianka, Alexander und Michael Grimm) erreicht. Auf den weiteren Platzierungen folgt das Team Herdeg (Anna und Josefine Herdeg) und das Team Pass (Jule und Amelie Pass). Die Gewinner wurden mit einem Gesellschaftsspiel belohnt. Umgesetzt wurde das Rätsel von Sandra Feil (JRK-Jugendleiterin). Unterstützt wurde sie dabei von Martin Feil und Regina Bühlmeyer. Ihnen allen sagen wir ein herzliches Dankeschön. Ihr möchtet mehr über das JRK Kerkingen erfahren? Dann besucht uns auf unserer Homepage www.jrk-kerkingen.jimdo.com Wir freuen uns auf neue Mitglieder.