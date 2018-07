Am Mittwoch, 1. August, berichtet der israelische Autor und Publizist Doron Schneider um 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Oberdorf aus dem Nahen Osten. Er ist in Düsseldorf geboren und lebt seit seinem elften Lebensjahr in Israel. Er arbeitete als Journalist für Israels größte Zeitung „Yedioth Aharonoth“ und war Mitbegründer der Nachrichtenagentur „Israel heute“. Zudem war er 16 Jahre lang Sprecher der internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem. Schneider versteht sich als Dolmetscher der Kulturen und möchte eine neue Sicht auf Israel vermitteln.