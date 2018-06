„Jedermann“ kommt auf den Kirchplatz

Die einen proben noch, die anderen stehen schon auf der Bühne: Die Schauspieler des Vereins Alt Nördlingen. In diesem Jahr zeigt der Verein den bayerischen Jedermann und als Kinderstück den Froschkönig. Die Bühne ist aber eine andere als gewohnt: Weil die alte Bastei, wo sonst gespielt wird, saniert wird, ist man auf zwei alternative Spielorte ausgewichen. Während die Akteure des Kinderstücks ihren Froschkönig schon seit 8.Juni im Kulturzentrum Ochsenzwinger aufführen, feiert der bayerische Jedermann am 12. Juli auf dem Kirchplatz vor Sankt Salvator Premiere.

„Der bayrische Jedermann“ - das Spiel vom Sterben des reichen Mannes - ist eine umgangssprachliche Übertragung des klassischen Textes von Hugo von Hofmannsthal und wird volkstümlich inszeniert. Als Gott sieht, dass man ihn auf der Erde nicht mehr schätzt, beschließt er, die Menschen wieder an seine Macht zu erinnern. Er trägt dem Tod auf, zu Jedermanns Haus zu gehen und ihn vor das göttliche Gericht zu rufen.

Der reiche, protzige Jedermann lebt in Saus und Braus und verhöhnt die Armen. Die Ermahnungen seiner Mutter nimmt er nicht ernst, lieber feiert er mit seinem städtischen Freund, der ihm nach dem Mund redet – wie alle anderen Zechkumpanen. Plötzlich tritt ihm der Tod, der von Gott geschickt wurde, gegenüber und fordert ihn auf, sofort mitzukommen. Auf Jedermanns flehentliche Bitte gewährt er ihm noch eine einstündige Frist, um eine Reisebegleitung zu finden. Doch jetzt zeigt sich der Wert seiner Freundschaften: seine Buhle verlässt ihn als erste, es folgt sein vermeintlicher Freund, schließlich suchen auch seine beiden Vettern und sein Gesinde das Weite, als sie erfahren, wohin diese Reise gehen soll. Jedermann ist verzweifelt, er hat all seinen Mut und sein Selbstbewusstsein verloren, denn auch sein Mammon lässt ihn im Stich. Da treten seine Werke zu ihm und bieten ihm die Begleitung an. Jedermann zweifelt daran, jemals Gutes getan zu haben und lehnt ab. Erst als der Glaube seine Hilfe verspricht, willigt er ein. Sogar der Teufel, der schon zur Stelle ist, um ihn als sicheren Kandidaten in die Hölle abzuholen, zieht unverrichteter Dinge wieder ab. So erfährt Jedermann letztendlich die Gnade Gottes und kehrt in die ewige Seligkeit ein.

Eigens gebaute Bühne

Den Froschkönig gibt es seit Anfang Juni im Kulturzentrum Ochsenzwinger zu sehen. Dabei stehen 35 Darsteller, davon 20 Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren, auf der eigens für dieses Stück gebauten Bühne. Was Hexen mit dem Froschkönig zu tun haben und was all die anderen Figuren des Märchens wie Prinzessinnen, sprechende Bäumen und verwandelte Tiere erleben, können sowohl kleine als auch große Zuschauer bis zum 1. Juli miterleben.