Jahrzehntelange Treue zur Sozialdemokratie

Die SPD-Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Leni Breymair hat Hans Löhr und Dieter Weeß für 50 Jahre Treue zur SPD sowie Georgia Meyer für zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt. Bei der Hauptversammlung des SPD-Ortsvereins Bopfingen-Sechta-Ries haben beide Jubilare betont, dass sie in den vielen Jahren ihrer Mitgliedschaft trotz vieler Bedenken immer zur Sozialdemokratie gestanden hätten.

100-Jahr-Feier des Ortsverbands steht 2019 an

Roland Veith trat von seinem Amt als Kassierer zurück, das er jahrzehntelang ausgeübt hatte. Die Ortsvereinsvorsitzende Carola Merk-Rudolph bedankte sich bei ihm für seine vorbildliche Arbeit mit einem großen Geschenkkorb. Zur neuen Kassiererin wurde einstimmig Heidrun Dittmer aus Kirchheim gewählt.

In ihrem Bericht ging Merk-Rudolph auf die im nächsten Jahr stattfindenden Kommunal- und Europawahlen ein sowie auf die im Frühjahr 2019 anstehende Feier des 100-jährigen Bestehens des SPD-Ortsvereins. Für all diese Ereignisse wäre noch viel Arbeit und Engagement gefordert, so die Vorsitzende. In ihrem „Bericht aus Stuttgart und Berlin“ informierte MdB Leni Breymaier über aktuelle Ereignisse. Sie bekannte sich ausdrücklich zum sozialen Rentensystem, Voraussetzung aber dafür seien gerechte Löhne, für die es noch zu kämpfen gelte, so die Bundestagsabgeordnete.