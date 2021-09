Itzlinger Volksschüler schwelgen in Erinnerungen

Die ehemaligen Schüler der damaligen Volksschule Itzlingen der Geburtsjahrgänge von 1947 bis 1949 haben sich im Gasthaus „Linde“ in Kerkingen getroffen. Bei einem Sektempfang und anschließendem Kaffeetrinken wurden viele Erinnerungen ausgetauscht und so manche Geschichte aus der damaligen Schulzeit erzählt. Bei einem Besuch des Friedhofs und der Kirche in Itzlingen wurde die Geschichte der Kirche und anschließend in der ehemaligen Schmiede die Entwicklung des Dorfes mit seinen Veränderungen bis in die heutige Zeit erklärt. In der Kirche wurden beim Orgelspiel bekannte Lieder gesungen. Zum gemeinsamen Abendessen traf man sich wieder im Gasthaus, und bei vielen gemeinsam gesungenen Liedern klang das schöne und harmonische Treffen aus.