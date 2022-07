Ipfmesse: Das Schaufenster der heimischen Wirtschaft ist eröffnet

Alles, was Rang und Namen in Politik, Industrie und Einzelhandel hat, ist zur Eröffnung des Gewerbezelts des Bopfinger Handels- und Gewerbevereins gekommen. Vorsitzender Peter Altricher sagte: „Wir können’s noch“, und meinte damit die Gewerbetreibenden, die sich im Festzelt präsentierten.

Altrichter begrüßte die vielen Gäste und sagte an Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler gewandt: „Endlich wieder Mess, ein Heimspiel für Bopfingen und der positivste Stress im Amtsjahr des Bopfinger Bürgermeisters.“ Altrichter blickte zurück auf die Corona-Zeit, bei der der Einzelhandel wohl am meisten betroffen gewesen sei. Die Onlinehändler hätten zugelegt, aber der Service beim örtlichen Einzelhandel und in den Fachgeschäften sei durch so etwas nicht zu ersetzen. „Wir sind Menschen, Persönlichkeiten, Berater und Lieferanten und starke Partner vor Ort in einem“, sagte Altrichter.

Die Stadtkapelle Bopfingen unter der Leitung von Alicia Rupprecht untermalte die Eröffnung im Ausstellerzeit musikalisch mit „So klingt’s in Stadt und Land“ sowie mit dem Bozener Bergsteigermarsch. Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier freute sich, dass endlich wieder Mess ist. Und sie fügte schmunzelnd hinzu, dass sie sich bereits ein Paar rote Clogs gekauft habe. „Bei der Ipfmesse kriegt man alles“, so ihr Resümee. „Schalten sie beim Einkaufen ihr Hirn ein und denken sie bitte an die örtlichen Einzelhändler, der Onlinehandel ist keine Lösung“, sagte sie.

Karl Kurz, seines Zeichens Finanzdezernent des Ostalbkreises, grüßte auch im Namen von Landrat Joachim Bläse. „Fünf Tage feiern in Bopfingen, das hat schon was“, sagte er und fügte hinzu, dass bei der Ipfmesse Tradition mit Innovation verbunden werde.

Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler betonte: „Die Ipfmesse gehört zum Lebensgefühl der Menschen, die Ipfmesse ist in Bopfingen wie Weihnachten, Pfingsten und Ostern in einem. Das Zentrum des Ostalbkreises ist derzeit Bopfingen und ich habe ein Top-Wetter bestellt.“ Daran anschließend begaben sich alle auf einen Rundgang durch das HGV-Zelt, um sich über die Leistungsfähigkeit der Einzelhändler zu informieren.