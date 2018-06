Ipfmess-Neuling mit großem Einfühlungsvermögen: Pascal Bizard

„Ich kenne die Ipfmesse kaum, aber ich habe so das Gefühl, dass ich sie bestimmt bald und intensiv kennenlernen werde“, vermutet Pascal Bizard. Etwas neugierig ist der neuernannte Schulleiter am Ostalbgymnasium Bopfingen schon, denn der Ruf des größten Volksfestes in der Region ist beinahe legendär: „Ich erwarte, viele nette Menschen zu treffen, laute Musik zu hören und meine Schülerinnen und Schüler auch mal außerhalb des Schulbetriebs kennenzulernen“, sagt Bizard.

Schon kurz nach seinem Amtsantritt ist dem Schulleiter zu einer Menge Portion Geduld und Verständnis für die „Ausnahmesituation Ipfmesse“ geraten worden. Bizard hat sich diese Ratschläge zu Herzen genommen – und erst einmal alle Lehrerinnen und Lehrer angewiesen, in der Zeit der Ipfmesse keine Klassenarbeiten zu schreiben. Sogar die Ausgabe der Abiturzeugnisse am Donnerstag, 5. Juli, hat der Schulleiter wegen der Ipfmess-Countdownparty mit der Spider Murphy Gang um eine halbe Stunde vorverschoben. „Damit jeder, der will, auf die Party im großen Festzelt gehen kann“, so Bizard. Viel mehr Verständnis und Einfühlungsvermögen kann man von einem absoluten „Ipfmess-Neuling“ wohl kaum verlangen. (mab)