Ipfmess-Fanclub: Jetzt gibts auch Basecaps

Passend zur Ipfmess hat der Ipfmess‘ Fanclub für dieses Jahr wieder ein neues Fan-Shirt und erstmalig auch Basecaps entworfen. Bereits seit 2017 gibt es jetzt die „Established1811“- Shirts, in Ausführungen für Damen, Herren und Kinder. Übrigens steht „1811“ für das Jahr der ersten Ipfmesse. Wer auch ohne Tracht „Dressed for´d Mess“ sein möchte, macht mit einem Kauf garantiert nichts falsch.

Die Preise hat der Ipfmess-Fanclub auch in diesem Jahr beibehalten. Ein Shirt kostet 15 Euro, die Basecaps sind für 20 Euro zu haben.

Erstmalig vorgestellt werden die Shirt und Basecaps am Samstag, 25. Von 11 bis 14 Uhr findet in der Schranne im Bopfinger Rathaus ein Verkauf statt. Schnell sein lohnt sich, da die Anzahl auch in diesem Jahr auf 300 Stück limitiert ist. Auch Resttickets für die Ipfmess Countdown Party können hier noch erworben werden.

Während der Ipfmesse können diese im Ausstellungszelt des Gewerbe- und Handelsvereins Bopfingen gekauft werden.