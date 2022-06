Ipfmess Countdown Party ohne Stefanie Hertel

Stefanie Hertel muss den morgigen Auftritt mit ihrer DirndlRockBand auf der Ipfmess Countdown Party in Bopfingen aufgrund einer Corona-Erkrankung leider kurzfristig absagen.

Die Stadt Bopfingen hat aber wie auch bei der krankheitsbedingten Absage von Antonia aus Tirol erneut schnell reagiert und konnte das Programm noch entsprechend ändern beziehungsweise erweitern.

So werden jetzt am Donnerstag die Dorfrocker mit Live-Band auftreten. Die Auftrittszeit der Top-Band wird damit verdoppelt. Die Dorfrocker zeigen, was für sie – gerade auch in turbulenten Zeiten – wirklich zählt. Nicht nur Markus, Tobias und Philipp Thomann selbst sind landgemacht, sondern auch ihre Songs, die nicht in Berlin, Köln oder Hamburg aufgenommen wurden, sondern allesamt in ihrer fränkisch-ländlichen Heimat – selbst produziert. Echte „Dorfkinder“ eben, wie in ihrem allseits bekannten Hit trefflich besungen. Im partytauglichen Opener „Hurra das ganze Dorf ist da“ aber auch in Songs wie „Frisch gemähtes Gras (ist unsere Droge)“ beschreiben sie selbstbewusst die Vorzüge des Landlebens. Als besonderes Highlight des Auftritts versprechen die Franken, die Live-Weltpremiere ihres neuen Songs „Super geile Blasmusik“ mit Micha von der Rampe.

Zusätzlich konnte die Stadt auch noch kurzfristig Matty Valentino für den Auftritt am Donnerstag gewinnen. Matty Valentino ist seit 1998 aus der Partyszene der Schweiz, Österreichs und Deutschlands nicht mehr wegzudenken und gehört mit über 200 Auftritten pro Jahr zudem zu den absoluten Apresskigrößen im deutschsprachigen Raum. Auf der Bühne ist der „Erfinder“ des „Hüttenstyles“ ein Entertainer, der die Massen mitreißt und eine unglaubliche Partystimmung entzündet. Der gebürtige Tiroler begeistert nicht nur mit seinen Hits wie „Hurra die Gams“ ‚„Vogulisi“ (das Berner Oberland Lied), „Auffe aufn Berg“, und vielen mehr sondern kann inzwischen auch mehrere Auszeichnungen und Fernsehauftritte vorweisen.