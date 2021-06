Ipfmess-Anstecker für 2021 verweist auf das nächste Jahr

Die Stadtverwaltung Bopfingen hat den Ipfmess-Anstecker für 2021 vorgestellt. Da die Ipfmess heuer pandemiebedingt wieder ausfällt, fällt das Design etwas gedämpft aus und verweist auf das kommende Jahr.

Wie im letzten Jahr, ist das Herz nicht braun, sondern schwarz. So sticht es als Trauerherz unter den anderen heraus. „Wir haben gehofft, nicht noch einmal ein Trauerherz gestalten zu müssen“, so Bürgermeister Gunter Bühler. Leider musste man dann doch erneut in dieser Richtung kreativ werden.

Das diesjährige Motiv zeigt einen Regenbogen, der im Jahr 2022 endet. Der Regenbogen ist damit das Symbol der Hoffnung, dass im nächsten Jahr wieder eine Ipfmesse gefeiert werden kann. Dass die Fußball-EM aktuell auch sehr stark unter dem Zeichen des Regenbogens steht, ist aber reiner Zufall. Auch hinsichtlich der Symbolik hat der Ipfmess-Regenbogen nichts mit dem EM-Regenbogen zu tun.

Die Auflage ist limitiert. Ab Montag, 28. Juni, kann das beliebte Ipfmess-Pinherz zum Preis von einem Euro an der Pforte der Stadt Bopfingen sowie im Bücher- und Handelsregal Bopfingen erworben werden.