Internist Wiedersatz geht in Ruhestand

Der Bopfinger Internist und Hausarzt Günther Wiedersatz geht zum 31. März in den Ruhestand. Wiedersatz begründete den Schritt gegenüber der Ipf- und Jagst-Zeitung / den Aalener Nachrichten mit seinem Alter: „Ich bin nun fast 70 Jahre alt, da sollt man ans Aufhören denken.“

Für die Praxis in der Bopfinger Hauptstraße habe er trotz intensiver Suche keine Nachfolgerin und keinen Nachfolger gefunden. Rund 1600 Patienten müssen sich nun auf die Suche nach einem neuen Hausarzt in Bopfingen oder Umgebung machen. „Die Kollegen wollen einfach nicht aufs Land, sondern gehen lieber in die Großstädte“, sagt Wiedersatz. Zudem suchten auch die Krankenhäuser händeringend nach Ärzte. So blieben viele seiner Kollegen lieber länger an den Kliniken, ehe sie sich - vorzugsweise in Großstädten - mit eigenen Praxen niederließen.

Schlecht für Bopfingen: Wenn sich innerhalb eines halben Jahres kein Nachfolger findet, wird der Praxissitz in der Regel von der Kassenärztlichen Vereinigung gestrichen.