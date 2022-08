Ingrid Gottstein führt den VdK Ortsverband Bopfingen

Der VdK-Ortsverband Bopfingen hat den Vorsitz neu besetzt. Bei der Hauptversammlung im evangelischen Gemeindehaus wurde Ingrid Gottstein zur Vorsitzenden gewählt. Damit wurde nach vier Jahren Pause beim Bopfinger VdK wieder ein neuer Vorstand durch die Versammlung eingesetzt.

Nach vielen Vorgesprächen und zwei Hocketse-Veranstaltungen im Dezember 2021 und im Mai 2022 fand der VdK-Ortsverband Bopfingen neue Vorstandsmitglieder auch deshalb, weil Ingrid Gottstein zugesagt hatte, den Ortsverband als Vorsitzende zu leiten.

Insgesamt 42 Mitglieder folgten der Einladung zur Hauptversammlung mit Wahlen. Mit Kaffee und von einigen Frauen im Ortsverband gebackenen Kuchen begann der Nachmittag, die Tische waren für vorbereitet und schön dekoriert worden. Der VdK-Kreisverbandsvorsitzende Ronald Weinschenk eröffnete dann die Versammlung und begrüßte die Mitglieder sowie den Bürgermeister Dr. Gunter Bühler und Pfarrer Steffen Schmid. Weinschenk bedankte sich ebenfalls für die Vorbereitung der Veranstaltung beim Bopfinger VdK-Team. In kurzen Worten ging Ronald Weinschenk außerdem auf die Situation im OV Bopfingen ein und würdigte Wilhelm Beil und Jürgen Holzner dafür, dass die vier Jahre langen Bemühungen, einen neuen Vorstand zu finden, erfolgreich beendet wurden.

Das Totengedenken sprach Wilhelm Beil. Die Berichte und Kassenberichte von 2019, 2020 und 2021 trug der stellvertretende Kreisvorsitzenden Jürgen Holzner vor. Den Revisionsbericht verlas Monika Maisenbacher-Böhm. Die Kasse sei vorzüglich geführt worden und sollte entlastet werden, hieß es

Gunter Bühler nahm die Entlastung vor, die einstimmig erfolgte. In seinem Grußwort berichtete er von der aktuellen Entwicklung der Kliniksituation im Ostalbkreis. Ein Großklinikum biete viele Vorteile, aber der östliche Raum Bopfingen bis einschließlich Riesbürg dürfe nicht abgehängt werden, so der Bopfinger Bürgermeister.

Gunter Bühler leitete auch die Wahlen und erteilte der künftigen Vorsitzenden Ingrid Gottstein das Wort, damit sie sich den Mitgliedern vorstellen konnte. Ingrid Gottstein zeichnet sich durch ihr vielfältiges Engagement in mehreren Gremien aus und bewarb sich um den Vorsitz, da sie sich gern im sozialen Bereich in Bopfingen, Riesbürg und Kirchheim engagieren wolle.

Bühler schlug eine offene Abstimmung der Wahl vor, dies wurde durch die Mitglieder angenommen. Ingrid Gottstein wurde schließlich einstimmig zur neuen Vorsitzenden des VdK-Ortsverbands Bopfingen gewählt.

Nachfolgend die weiteren Vorstandsmitglieder, die in der Versammlung des VdK-Ortsverbands Bopfingen ebenfalls einstimmig gewählt wurden: erster stellvertretender Ortsverbandsvorsitzender Wilhelm Beil, Kassiererin Monika Maisenbacher-Böhm, Schriftführerin Renate Kühnle, Frauenvertreterinnen Monika Beil Elisabeth Förch, Beisitzer Walter Schöller und Rudolf Amerein, Kassenrevisoren Johanna Hartmann und Rufus Förch.

Bürgermeister Gunter Bühler und der VdK-Kreisvorsitzender Ronald Weinschenk sprachen ihre Glückwünsche an den neuen Vorstand aus und hoffen auf gute und konstruktive Zusammenarbeit. Ingrid Gottstein bedankte sich für das große Vertrauen der Mitglieder. Die Zusammenarbeit mit dem Vorbereitungsteam zur Hauptversammlung war sehr gut, und es hat schon gezeigt hat, was in dem Team steckt.

Die fälligen Ehrungen in diesem Jahr werden an der Weihnachtsfeier vorgenommen. Unter Termine und Mitteilungen wies Ingrid Gottstein darauf hin, dass der neue Ortsverbandsvorstand im August die erste Sitzung hat und dort die ersten Veranstaltungen im Ortverband besprochen werden sollen.

Die neue Vorsitzende beendete dann die offizielle Hauptversammlung und wies darauf hin, dass es im Anschluss noch ein Abendessen gebe für alle Anwesenden.