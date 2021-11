Infektionszahlen erreichen Höchststände: Nördlingen öffnet Kreisimpfzentrum wieder

In Nördlingen, im benachbarten Donau-Ries-Kreis, wird das Impfzentrum reaktiviert. Das hat die Landkreisverwaltung auf Nachfrage bestätigt. Der genaue Termin der Wiedereröffnung stehe allerdings noch nicht fest.

Was für Baden-Württemberg ausgeschlossen und durch niedergelassene Ärzte sowie mobile Impfteams durchgeführt werden soll, ist in Bayern – so auch im Donau-Ries-Kreis – das genaue Gegenteil: Das Impfzentrum wird wieder geöffnet.

Wie aus einer Pressemeldung der Kreisverwaltung hervorgeht, sollen zusätzlich die Kapazitäten im Impfzentrum Donauwörth erweitert werden. Impfen ist und bleibt, so heißt es weiter, der wichtigste Weg aus der Pandemie.

Daher habe sich Landrat Stefan Rößle mit den Verantwortlichen des Bayerischen Roten Kreuzes, mit dem Kommunalunternehmen für Kliniken und Seniorenheime, dem Gesundheitsamt sowie dem ärztlichen Koordinator entsprechend abgestimmt. Denn die Coronalage im Kreis sowie im Bundesland sei ernst, die Infektionszahlen erreichten Höchststände.

Die weiteren Details zur Öffnung des Zentrums in Nördlingen würden in Kürze folgen, so Gabriele Hoidn, Sprecherin des Landratsamts, gegenüber Schwäbische.de.