In Kerkingen wird am Wochenende gefeiert

2022 wird Kerkingen 750 Jahre alt. Die Ortskirche St. Ottilia feiert im selben Jahr ihr 550-jähriges Jubiläum. Das Doppel-Jubiläum ist natürlich eine Herausforderung, der sich die festerprobten Kerkinger gerne stellen. Die Vorbereitungen laufen bereits seit Ende 2020. Der Förderverein Gemeindehaus Kerkingen e.V. ist der Veranstalter des Festwochenendes vom 24. bis 26. Juni. Dessen Vorstandschaft setzt sich aus allen Vereinsvorsitzenden aus Kerkingen, Itzlingen, Edelmühle und Meisterstall zusammen und somit sind alle Vereine mit im Boot, die bereits große Feste gestemmt haben.

Kerkingen möchte mit dem geplanten Programm in gewohnter Manier Besonderes bieten. Deshalb haben sich die Verantwortlichen auch ein außergewöhnliches Programm überlegt.

Am Freitag startet das Fest mit dem Bieranstich. Die Stadtkapelle Bopfingen, der Musikverein Aufhausen und der Musikverein Baldern sorgen für Stimmung. Am Samstag findet das „Spiel ohne Grenzen“ statt. Abends sorgen das „Falkensturz-Echo und als Top-Act Melissa Naschenweng für Stimmung.

Am Sonntag wird in der Ortskirche Sankt Ottilia das Kirchen-Jubiläum gefeiert. Am Nachmittag findet der historische Festumzug statt, an dem auch eine historisch gewandetet Gruppe mit selbst genähten Gewändern (unser Bild) teilnehmen wird. Am Abend beschließt der Große Zapfenstreich das Fest.